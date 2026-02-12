ua en ru
Більшість ракет збито: у Повітряних силах розкрили деталі комбінованого удару РФ

Четвер 12 лютого 2026 09:51
Більшість ракет збито: у Повітряних силах розкрили деталі комбінованого удару РФ Фото: у Повітряних силах розкрили деталі комбінованого удару РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Україну ударними дронами, крилатою ракетою та балістикою. Сили ППО ліквідували більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Руїни на енергооб'єкті, серед поранених - немовля: все про атаку на Київ, Дніпро та Одесу

"Противник атакував 24 балістичними ракетами "Іскандер-М/С-300" із Брянської, Воронезької, Ростовської областей РФ, ТОТ Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69, а також 219 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів", - зазначили у Повітряних силах.

У ЗСУ зазначили, що основними напрямками удару були Київ, Харків, Дніпро та Одеса. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 213 повітряних цілей.

Сили ППО ліквідували:

  • 15 балістичних ракет "Іскандер-М/С-300";
  • керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 197 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів.

Також зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих на 14 локаціях.

Більшість ракет збито: у Повітряних силах розкрили деталі комбінованого удару РФ

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки РФ на Київ без теплопостачання залишилися загалом 3700 будинків, а близько 107 тисяч родин – тимчасово без світла.

Окрім того, війська РФ атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Є значні руйнування, ремонт потребуватиме тривалого часу.

Більше подробиць про наслідки нічної атаки росіян на Україну – у матеріалі РБК-Україна.

