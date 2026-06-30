Свет будут выключать повсюду, но не весь день: какими будут графики 1 июля

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В среду, 1 июля, в Украине будут действовать отключения света. Ограничения коснутся как бытовых потребителей, так и промышленности с бизнесом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Украинцев предупредили, что завтра из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех областях графики будут действовать: с 17:00 до 22:00 - для промышленности и бизнеса;

с 17:00 до 22:00 - для всех категорий потребителей (в объеме одной очереди). В "Укрэнерго" объяснили, что ограничения вводятся из-за существенного роста уровня энергопотребления из-за жаркой погоды. "Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) вашего региона", - говорится в заявлении. Украинцы также призывали бережливо потреблять электроэнергию. Напомним, в Сумской области ввели жесткие аварийные отключения электроэнергии. Также из-за сложной ситуации в энергосистеме экстренные ограничения электроснабжения применили в трех районах Одессы.