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Світло вимикатимуть по всій Україні: які обмеження застосують 18 жовтня

20:25 17.10.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: 18 жовтня діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)

18 жовтня по всій Україні будуть діяти графіки відключень світла для бізнесу і промисловості. А обмеження для всіх категорій споживачів застосують лише в частині регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

У неділю з 06:00 до 23:59 діятимуть:

  • графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу в усіх регіонах країни.
  • погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів в окремих областях. Обмеження становитимуть від 0,5 до 1,5 черги.

Причиною таких заходів стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об'єкти.

В енергосистемі можливі зміни залежно від ситуації після обстрілів. Тому споживачам радять стежити за актуальними графіками та повідомленнями на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу (обленерго).

Коли електропостачання відновлюється за графіком, важливо використовувати електроенергію ощадливо.

Раніше РБК-Україна повідомляло про новий план російського диктатора Володимира Путіна щодо всіх великих українських міст.

Також ми писали, що минулої ночі Росія завдала одного з найбільших ударів по українській енергетиці.

За словами президента Володимира Зеленського, ворог атакував понад 15 важливих енергооб’єктів.

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