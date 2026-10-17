Росіяни завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці, - Зеленський
Російські окупанти завдали одного з найбільших ударів по енергетиці України. Ворог атакував понад 15 важливих енергооб’єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Напередодні росіяни завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці: були атаковані більш ніж 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах України", - повідомив Зеленськийє
Найбільш складна ситуація, за його словами, була в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті й Нетішині.
Удари були також по енергетиці Харківщини, Київської області, Дніпровщини та інших областей.
З вечора 17 жовтня до ранку 17 жовтня ворог застосував понад 320 реактивних і бензинових "Шахедів", а також баражуючі боєприпаси, крилаті та балістичні ракети.
"І хоч значну частину нашим воїнам вдається збивати, але масовість і безперервність російських ударів - і саме по енергетиці - має, на жаль, багато негативних наслідків", - зазначив президент.
Водночас він повідомив, що вже підготовлені нові пакети підтримки для України від європейських партнерів.
Нагадаємо, раніше у Міненерго повідомили, що вночі та зранку 17 жовтня Росія атакувала енергооб'єкти у 10 областях України. Частина споживачів залишилася без світла.
Тим часом російський диктатор Володимир Путін наказав своїй армії продовжити масовані удари по Україні.
Таку заяву Путін зробив після того, як начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов доповів йому про "початок" завдання масованих ударів по енергетичних об'єктах України.