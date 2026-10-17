Свет будут выключать по всей Украине: какие ограничения применят 18 октября

В воскресенье с 06:00 до 23:59 будут действовать:

графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса во всех регионах страны.

отключения света для всех категорий потребителей в отдельных областях. Ограничения - от 0,5 до 1,5 очереди.

Причиной таких мер стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты.

В энергосистеме возможны изменения в зависимости от ситуации после обстрелов. Потому потребителям советуют следить за актуальными графиками и сообщениями на официальных страницах местных операторов систем распределения (облэнерго).

Когда электроснабжение восстанавливается по графику, важно использовать электроэнергию бережливо.