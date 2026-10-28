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Світло вимикатимуть не у всіх областях: як діятимуть графіки 29 жовтня

19:15 28.10.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: в Україні 29 жовтня діятимуть графіки відключень (колаж РБК-Україна)

У частині областей України у четвер, 29 жовтня, діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

У частині регіонів завтра вимушено будуть застосовуватись наступні обмеження:

  • 06:00-23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості
  • 06:00-23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги)

В "Укренерго" повідомили, що обмеження будуть застосовуватись через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Нагадаємо, сьогодні у мережі почала поширюватися інформація про те, що центр Києва нібито знеструмлений. В КМДА повідомили, що аварійні відключення електроенергії у столиці відсутні.

Крім того, в "Укренерго" повідомили, що електропостачання у Конотопі, який п’яту добу поспіль має проблеми зі світлом, можуть відновити вже до кінця доби.

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УкренергоГрафіки відключення світлаЕлектроенергія