Світло вимикатимуть не у всіх областях: як діятимуть графіки 29 жовтня

У частині регіонів завтра вимушено будуть застосовуватись наступні обмеження:

06:00-23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості

06:00-23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги)

В "Укренерго" повідомили, що обмеження будуть застосовуватись через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.