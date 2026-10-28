Свет будут выключать не во всех областях: как будут действовать графики 29 октября

В части областей Украины в четверг, 29 октября, будут действовать графики почасовых отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
В части регионов завтра вынужденно будут применяться следующие ограничения:
В "Укрэнерго" сообщили, что ограничения будут применяться из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.
"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в заявлении.
Кроме того, украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
Напомним, сегодня в сети начала распространяться информация о том, что центр Киева якобы обесточен. В КГГА сообщили, что аварийные отключения электроэнергии в столице отсутствуют.
Кроме того, в "Укрэнерго" сообщили, что электроснабжение в Конотопе, который пятые сутки подряд испытывает проблемы со светом, могут возобновить уже до конца суток.