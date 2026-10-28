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Свет будут выключать не во всех областях: как будут действовать графики 29 октября

19:15 28.10.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в Украине 29 октября будут действовать графики отключений (коллаж РБК-Украина)

В части областей Украины в четверг, 29 октября, будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

В части регионов завтра вынужденно будут применяться следующие ограничения:

  • 06:00-23:59 - графики ограничения мощности для промышленности
  • 06:00-23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1.5 до 2.5 очереди)

В "Укрэнерго" сообщили, что ограничения будут применяться из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Кроме того, украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Напомним, сегодня в сети начала распространяться информация о том, что центр Киева якобы обесточен. В КГГА сообщили, что аварийные отключения электроэнергии в столице отсутствуют.

Кроме того, в "Укрэнерго" сообщили, что электроснабжение в Конотопе, который пятые сутки подряд испытывает проблемы со светом, могут возобновить уже до конца суток.

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