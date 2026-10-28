Коли у Конотопі повернуть світло: в "Укренерго" дали прогноз

Електропостачання у Конотопі можуть відновити вже до кінця доби, але подача напруги в мережі відбуватиметься почергово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Очікується, що вже до кінця доби вдасться відновити електропостачання всіх споживачів. Проте, на першому етапі, через обмеження мережі подача напруги буде відбуватись почергово", - йдеться у заяві.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи та вживають додаткових заходів для якнайшвидшого повернення світла місцевим жителям.

Зазначається, що спільно координують дії представники "Укренерго", Міненерго, керівництво Сумської ОВА, міський голова Конотопа та керівництво обленерго.

"Наслідки обстрілу потребують складних технічних рішень. Водночас є чітке розуміння необхідних кроків, а всі залучені служби зосереджені на їх якнайшвидшій реалізації", - підкреслили у компанії.

Нагадаємо, у Конотопі Сумської області вже п’яту добу поспіль спостерігаються серйозні перебої з електропостачанням внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Частина об’єктів зазнала значних руйнувань. Водночас для стабільної роботи критичної інфраструктури міста терміново потрібні запаси дизельного пального, необхідного для генераторів і пунктів незламності.