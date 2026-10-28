ua en ru
Ср, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Коли у Конотопі повернуть світло: в "Укренерго" дали прогноз

18:43 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Коли у Конотопі повернуть світло: в "Укренерго" дали прогноз Ілюстративне фото: у Конотопі вже п’яту добу поспіль проблеми зі світлом (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Електропостачання у Конотопі можуть відновити вже до кінця доби, але подача напруги в мережі відбуватиметься почергово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Очікується, що вже до кінця доби вдасться відновити електропостачання всіх споживачів. Проте, на першому етапі, через обмеження мережі подача напруги буде відбуватись почергово", - йдеться у заяві.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи та вживають додаткових заходів для якнайшвидшого повернення світла місцевим жителям.

Зазначається, що спільно координують дії представники "Укренерго", Міненерго, керівництво Сумської ОВА, міський голова Конотопа та керівництво обленерго.

"Наслідки обстрілу потребують складних технічних рішень. Водночас є чітке розуміння необхідних кроків, а всі залучені служби зосереджені на їх якнайшвидшій реалізації", - підкреслили у компанії.

Нагадаємо, у Конотопі Сумської області вже п’яту добу поспіль спостерігаються серйозні перебої з електропостачанням внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Частина об’єктів зазнала значних руйнувань. Водночас для стабільної роботи критичної інфраструктури міста терміново потрібні запаси дизельного пального, необхідного для генераторів і пунктів незламності.

Зазначимо, сьогодні прем’єр-міністр України Сергій Корецький доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" невідкладно з’ясувати причини ситуації та вжити заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в Конотопі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укренерго Конотоп Електроенергія
Новини
Зеленський назвав ймовірну дату переговорів України, США та Росії
Зеленський назвав ймовірну дату переговорів України, США та Росії
Аналітика
Чому реактивні шахеди не дають Росії перевагу: інтервʼю з Киричевським
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому реактивні шахеди не дають Росії перевагу: інтервʼю з Киричевським