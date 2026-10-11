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Світло вимикатимуть за графіками: які обмеження застосують 12 жовтня

21:35 11.10.2026 Нд
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Графіки відключень діятимуть у частині регіонів України (Getty Images)

12 жовтня в частині регіонів України будуть діяти графіки відключень світла для всіх категорій споживачів, а не лише для бізнесу і промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

12 жовтня заходи обмеження споживання будуть виглядати наступним чином:

06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу
06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги)

Як пояснили в "Укренерго", йдеться про вимушені обмеження через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Увага! Внаслідок російських обстрілів - ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться в заяві.

В "Укренерго" також нагадали, що вкрай важливо споживати електроенергію ощадливо, враховуючи реалії війни.

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