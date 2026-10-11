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Свет будут выключать по графикам: какие ограничения введут 12 октября

21:35 11.10.2026 Вс
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Графики отключений будут действовать в части регионов Украины (Getty Images)

12 октября в части регионов Украины будут действовать графики отключения света для всех категорий потребителей, а не только для бизнеса и промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

12 октября меры ограничения потребления будут выглядеть следующим образом:

06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса
06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди)

Как объяснили в "Укрэнерго", речь идет о вынужденных ограничениях из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Внимание! В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - сказано в заявлении.

В "Укрэнерго" также напомнили, что очень важно потреблять электроэнергию бережливо, учитывая реалии войны.

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