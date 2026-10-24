Світло вимикатимуть у частині областей України: які графіки застосують 25 жовтня

Завтра обмеження будуть діяти наступним чином:

графіки обмеження потужності для промисловості - 06:00 - 23:59 ;

; графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг) - 07:00 - 23:59.

Як пояснили в "Укренерго", причина запровадження обмежень - наслідки масованих ударів Росії по українських енергооб'єктах.

Там також попередили, що через постійні ворожі атаки ситуація в енергосистемі може змінюватись.

"Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться в заяві.

Окрім того, в "Укренерго" нагадали: коли електроенергія з'являється за графіком - дуже важливо споживати її економно.