Свет будут выключать в части областей Украины: какие графики применят 25 октября

25 октября в части украинских регионов вынуждено будут применяться меры ограничения потребления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
Завтра ограничения будут действовать следующим образом:
Как объяснили в "Укрэнерго", причина введения ограничений - последствия массированных ударов России по украинским энергообъектам.
Там также предупредили, что из-за постоянных вражеских атак ситуация в энергосистеме может меняться.
"Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - сказано в заявлении.
Кроме того, в "Укрэнерго" напомнили: когда электроэнергия появляется по графику - очень важно потреблять ее экономно.
Ранее мы рассказывали, что в Кремле сделали новое заявление об энергетическом перемирии с Украиной.
Также стало известно о новом плане российского диктатора Владимира Путина, который охватывает каждый большой город Украины .