ua en ru
Сб, 03 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Світло вимикатимуть у більшості областей: "Укренерго" визначилось з графіками на 4 січня

Субота 03 січня 2026 18:53
UA EN RU
Світло вимикатимуть у більшості областей: "Укренерго" визначилось з графіками на 4 січня Фото: причиною обмежень знову стали наслідки атак РФ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Завтра у неділю, 4 січня, в Україні проводжать відключати світло для побутових споживачів. Графіки діятимуть у більшості областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Завтра, 4 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів", - йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що причиною цих заходів обмеження стали наслідки ракетно-дронових атак РФ на енергоб'єкти України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - додали в "Укренерго".

Окрім того, в "Укренерго" звернулись до українців з проханням - коли електроенергія з'являється за графіком, то споживати її ощадливо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Війна в Україні Енергетики
Новини
Зеленський запропонував Шмигаля на посаду міністра енергетики
Зеленський запропонував Шмигаля на посаду міністра енергетики
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем