Світло вимикатимуть у більшості областей: "Укренерго" визначилось з графіками на 4 січня
Завтра у неділю, 4 січня, в Україні проводжать відключати світло для побутових споживачів. Графіки діятимуть у більшості областей України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
"Завтра, 4 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів", - йдеться у повідомленні.
У компанії пояснили, що причиною цих заходів обмеження стали наслідки ракетно-дронових атак РФ на енергоб'єкти України.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - додали в "Укренерго".
Окрім того, в "Укренерго" звернулись до українців з проханням - коли електроенергія з'являється за графіком, то споживати її ощадливо.