Світло вимикатимуть, але не всім: як діятимуть графіки 15 лютого

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський під час виступу в Мюнхені заявив, що росіяни в результаті своїх атак пошкодили всі електростанції України.

При цьому, незважаючи на масштабні пошкодження енергетики, Україна продовжує виробляти електроенергію. Президент підкреслив, що це вдається завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об'єктів, а також підтримці партнерів у сфері ППО.

Зазначимо, що на даний момент найскладніша ситуація з електропостачанням не тільки в Києві, але і в деяких інших регіонах. У зв'язку зі значними пошкодженнями мереж енергетики змушені застосовувати обмеження.

Однак експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми може відбутися вже в квітні, коли знизиться навантаження на мережі. Цьому сприятиме стабілізація енергосистеми та завершення опалювального сезону.