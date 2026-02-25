Світло вимикали нерівномірно. В одній з областей знайшли порушення в графіках

Наразі в регіонах тривають позапланові перевірки операторів системи розподілу щодо дотримання встановленого порядку застосування графіків погодинних відключень електроенергії (ГПВ).

Зокрема, Управління Держенергонагляду у Вінницькій області провело позаплановий захід державного нагляду (контролю) стосовно оператора системи розподілу - АТ "Вінницяобленерго".

Під час перевірки встановлено, що на окремих підстанціях персонал не в повному обсязі виконував команди диспетчера щодо відключення ліній електропередачі відповідно до ГПВ.

Унаслідок цього частина споживачів залишалася зі світлом, тоді як інші черги зазнавали відключень, що призвело до нерівномірного розподілу обмежень.

Також виявлено порушення у веденні документації: у низці структурних підрозділів у оперативних журналах не зазначалися конкретні лінії, що відключалися під час застосування графіків.

Зазначається, що такі недоліки ускладнюють контроль виконання диспетчерських команд та перевірку обґрунтованості звернень споживачів.

Також було перевірено своєчасність інформування населення через офіційний вебсайт ОСР про коригування ГПВ. Зафіксовано випадки внесення змін без дотримання встановлених часових інтервалів.

Водночас встановлено, що такі коригування були зумовлені складною ситуацією в енергосистемі, коли балансування здійснюється в режимі реального часу та не залежить безпосередньо від дій ОСР.

Разом з тим навіть за умов оперативного балансування оператор зобов’язаний забезпечити максимально можливу прозорість та своєчасність інформування споживачів.

За результатами перевірки Управління Держенергонагляду склало акт та видано обов’язковий до виконання припис щодо усунення виявлених порушень.