Світло відновлять у Херсонській області поступово. Спочатку лікарні, зв'язок, водоканал

Резервну схему живлення Херсонської області розроблено фахівцями "Укренерго", АТ "Херсонобленерго" та АТ "Миколаївобленерго", які вже приступили до її реалізації. До відновлення мереж залучено 9 ремонтних бригад з різних областей України.

"Роботи розпочнуться відразу після розмінування територій від рашистських мін, яке ще триває. Ми робимо все, щоб якнайшвидше повернути херсонцям світло та тепло, якого позбавили окупанти. Але безпека наших працівників - понад усе", - підкреслено у повідомленні компанії.

"Укренерго" нагадує, що на звільнених територіях Херсонської області знищено всі електромережі.

"Тому повернення світла буде поступовим - починаючи з районів і населених пунктів, що межують з сусідніми областями", - попереджають енергетики.