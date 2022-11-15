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Світло відновлять у Херсонській області поступово. Спочатку лікарні, зв'язок, водоканал

Фото: енергетики реалізують у Херсонській області резервну систему живлення (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Для населених пунктів Херсонської області розробили резервну схему живлення електроенергією. У пріоритеті - об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, зв'язок, водоканал та ін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НЕК "Укренерго".

Резервну схему живлення Херсонської області розроблено фахівцями "Укренерго", АТ "Херсонобленерго" та АТ "Миколаївобленерго", які вже приступили до її реалізації. До відновлення мереж залучено 9 ремонтних бригад з різних областей України.

"Роботи розпочнуться відразу після розмінування територій від рашистських мін, яке ще триває. Ми робимо все, щоб якнайшвидше повернути херсонцям світло та тепло, якого позбавили окупанти. Але безпека наших працівників - понад усе", - підкреслено у повідомленні компанії.

"Укренерго" нагадує, що на звільнених територіях Херсонської області знищено всі електромережі.

"Тому повернення світла буде поступовим - починаючи з районів і населених пунктів, що межують з сусідніми областями", - попереджають енергетики.

Нагадаємо, перед тим як відступити з правобережжя Дніпра росіяни пошкодили високовольтну ЛЕП, через що Херсон та низка населених пунктів Херсонської області залишилися без води та світла.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК заявили, що російські окупанти повністю знищили всю енергетичну систему Херсона і її відновлення може зайняти близько місяця.

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УкренергоХерсонська область