Свет восстановят в Херсонской области постепенно. Сначала больницы, связь, водоканал

Для населенных пунктов Херсонской области разработали резервную схему питания электроэнергией. В приоритете - объекты критической инфраструктуры: больницы, связь, водоканал и проч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НЭК "Укрэнерго".
Резервная схема питания Херсонской области разработана специалистами "Укрэнерго", АО "Херсоноблэнерго" и АО "Николаевоблэнерго", которые уже приступили к ее реализации. К восстановлению сетей привлечены 9 ремонтных бригад из разных областей Украины.
"Работы начнутся сразу после продолжающегося разминирования территорий от рашистских мин. Мы делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть херсонцам свет и тепло, которого лишили оккупанты. Но безопасность наших работников - превыше всего", - подчеркивается в сообщении компании.
"Укрэнерго" напоминает, что на освобожденных территориях Херсонской области уничтожены все электросети.
"Поэтому возвращение света будет постепенным - начиная с районов и населенных пунктов, граничащих с соседними областями", - предупреждают энергетики.
Напомним, перед тем как отступить с правобережья Днепра россияне повредили высоковольтную ЛЭП, из-за чего Херсон и ряд населенных пунктов Херсонской области остались без воды и света.
Напомним, ранее в ДТЭК заявили, что российские оккупанты полностью уничтожили всю энергетическую систему Херсона и ее восстановление может занять около месяца.
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