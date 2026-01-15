ua en ru
Світло відключатимуть по всій Україні: "Укренерго" повідомило про графіки 16 січня

Україна, Четвер 15 січня 2026 19:52
UA EN RU
Світло відключатимуть по всій Україні: "Укренерго" повідомило про графіки 16 січня Фото: в Україні 16 січня відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У всіх регіонах України завтра, 16 січня, діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

"Завтра, 16 січня, в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - ідеться в повідомленні компанії.

Там нагадали, що причини запровадження таких заходів - це наслідки російських ударів ракетами і дронами по енергетичних об'єктах.

В "Укренерго" додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго або ДТЕК.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з осені 2025 року російські окупанти регулярно завдають ударів по енергетичних об'єктах України. Унаслідок таких атак проблеми з електропостачанням спостерігаються по всій Україні.

Після двох останніх масованих ударів, які відбулися в ніч проти 9 січня та в ніч проти 13 січня найскладніша ситуація з електропостачанням і теплопостачанням залишається в Києві.

У деяких багатоповерхівок світло відключають на кілька діб поспіль. Також від моменту атаки 9 січня частина будинків не має теплопостачання.

Росіяни завдають ударів по енергосистемі України в момент, коли по всій країні настали сильні морози.

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна гендиректор Yasno Сергій Коваленко, до поліпшення ситуації потрібно протриматися ще тижні.

Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія Війна в Україні Вимкнення світла
