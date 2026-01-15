Свет будут отключать по всей Украине: "Укрэнерго" сообщило о графиках 16 января

Во всех регионах Украины завтра, 16 января, будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

"Завтра, 16 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - сказано в сообщении компании.

Там напомнили, что причины введения таких мер - это последствия российских ударов ракетами и дронами по энергетическим объектам.

В "Укрэнерго" добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго или ДТЭК.