Світло відключатимуть по-новому: в Україні з 1 жовтня змінюють правила для боржників

З 1 жовтня в Україні запрацюють нові правила відключення електроенергії за борги. Для споживачів встановили граничні тарифи та поріг заборгованості, за якого платити за повторне підключення не доведеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Головною зміною стало введення порогу заборгованості на рівні 1664 грн (половина прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Якщо борг на момент оформлення попередження був меншим за цю суму, витрати на відключення та підключення електроенергії на споживача не покладаються.

Це правило також діє, якщо після коригування показників лічильника з'ясується, що реальний борг виявився меншим за 1664 грн, або якщо відключення провели з порушенням процедури.

Про можливе знеструмлення через борги постачальник повинен попередити споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів.

Скільки коштуватиме відновлення електропостачання

З 1 жовтня оператори систем розподілу визначатимуть вартість робіт за єдиним механізмом із граничним обмеженням ціни. Орієнтовна середня вартість однієї послуги без ПДВ становитиме:

170 грн - за дистанційне відключення або підключення;

510 грн - за роботи на лічильнику чи автоматичному вимикачі (при напрузі до 1 кВ);

1020 грн - за роботи безпосередньо на опорі лінії електропередачі.

Наприклад, якщо світло відключали на лічильнику, загальна сума за відключення та повторне ввімкнення становитиме орієнтовно 1020 грн без ПДВ. До запровадження нових правил у деяких операторів вартість таких робіт сягала близько 5000 грн.

Обов'язки операторів та строки відновлення

Обленерго зобов'язані обирати найменш складний і найдешевший доступний спосіб виконання робіт. Вони не мають права вимагати від споживача оплачувати додаткові послуги, як-от технічна перевірка чи пломбування, якщо вони не є обов'язковими для процедури.

Для відновлення живлення споживач має погасити борг і подати відповідну заяву. Після цього світло зобов’язані ввімкнути протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості.