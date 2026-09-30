Свет будут отключать по-новому: в Украине с 1 октября меняют правила для должников

С 1 октября в Украине заработают новые правила отключения электроэнергии за долги. Для потребителей установили предельные тарифы и порог задолженности, при котором платить за повторное подключение не придется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Главным изменением стало введение порога задолженности на уровне 1664 грн (половина прожиточного минимума для трудоспособных лиц). Если долг на момент оформления предупреждения был меньше этой суммы, расходы на отключение и подключение электроэнергии на потребителя не возлагаются.

Это правило также действует, если после корректировки показателей счетчика выяснится, что реальный долг оказался меньше 1664 грн или если отключение провели с нарушением процедуры.

О возможном обесточении из-за долгов поставщик должен предупредить потребителя не позднее 10 рабочих дней.

Сколько будет стоить восстановление электроснабжения

С 1 октября операторы систем распределения будут определять стоимость работ по единому механизму с предельным ограничением цены. Примерная средняя стоимость одной услуги без НДС составит:

170 грн - за дистанционное отключение или подключение;

510 грн - за работы на счетчике или автоматическом выключателе (при напряжении до 1 кВ);

1020 грн - за работы непосредственно на опоре линии электропередачи.

К примеру, если свет отключали на счетчике, общая сумма за отключение и повторное включение составит ориентировочно 1020 грн без НДС. До введения новых правил у некоторых операторов стоимость таких работ достигала около 5000 грн.

Обязанности операторов и сроки восстановления

Облэнерго обязаны выбирать наименее сложный и дешевый доступный способ выполнения работ. Они не имеют права требовать от потребителя оплачивать дополнительные услуги, такие как техническая проверка или пломбирование, если они не являются обязательными для процедуры.

Для восстановления питания потребитель должен погасить долг и подать заявление. После этого свет обязаны включить в течение 3 рабочих дней в городах и 5 рабочих дней в сельской местности.