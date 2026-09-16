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Вже готуються до складнощів: за яких умов українці залишать домівки взимку

21:22 16.09.2026 Ср
3 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Вже готуються до складнощів: за яких умов українці залишать домівки взимку Фото: Українці готуються до складної зими (Getty Images)
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Українці готуються до можливих перебоїв з електроенергією, водою та опаленням, але для більшості це не означає автоматичної готовності залишати свої домівки. Водночас 40% опитаних допускають переїзд, якщо умови життя у їхньому населеному пункті суттєво погіршаться.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дослідження Gradus.

Що найбільше турбує українців напередодні зими

Найбільшою комунальною проблемою напередодні зими респонденти вважають тривалі відключення електроенергії. На них вказали 69% опитаних.

Також серед основних ризиків:

  • 58% назвали критичною проблемою відсутність води;
  • 48% - перебої з опаленням.

При цьому підготовка переважно відбувається на рівні власного помешкання. Люди запасають ресурси, використовують тимчасові рішення та намагаються облаштувати побут на випадок перебоїв.

Чи готові українці переїхати

40% респондентів готові розглядати "План Б" - переїзд, якщо умови життя в їхньому населеному пункті суттєво погіршаться.

Водночас 35% не планують переїжджати навіть за такого сценарію.

Серед причин, які можуть підштовхнути до зміни місця проживання, на першому місці залишається безпека. Також респонденти називали відсутність доступу до медицини, значне погіршення погодних умов, нестабільну роботу громадського транспорту та відсутність доступу до освіти.

При цьому потенційна релокація не обов'язково означає виїзд за кордон. У разі переїзду кожен п'ятий розглядатиме можливість виїхати з України, тоді як практично кожен другий - тимчасово переміститися в межах країни.

Вже готуються до складнощів: за яких умов українці залишать домівки взимку
Найбільш ймовірні варіанти для переїзду для українців (інфографіка: Gradus)

Облаштування автономності домогосподарств

Попри досвід попередньої зими, повністю автономними свої домогосподарства вважають небагато опитаних.

42% живуть у помешканнях, підключених до міських комунальних систем, і не мають необхідного обладнання для автономного обігріву чи електропостачання або запасів води.

Ще близько третини мають таке обладнання, однак залишаються залежними від міської інфраструктури.

Про повну автономність заявив лише кожен десятий респондент.

Таким чином, підготовка до зими для більшості залишається радше способом підстрахуватися на випадок перебоїв, а не переходом до повністю автономного побуту.

Вже готуються до складнощів: за яких умов українці залишать домівки взимку
Що може змусити українців переїхати? (інфографіка: Gradus)

Коли виникає готовність до переїзду

За даними дослідження, українці вже адаптувалися до нестабільності та поки намагаються пристосовувати побут до можливих проблем. Водночас така адаптація має межі.

Соціологиня, засновниця та CEO Gradus Євгенія Близнюк зазначає, що люди оцінюють не лише власну готовність до труднощів, а й здатність міста або громади забезпечити базові умови життя. За її словами, українці не покладаються лише на один сценарій, а оцінюють ризики та готують запасні рішення.

Раніше РБК-Україна розповідало, що більшість українців готові продовжувати опір російській агресії навіть в умовах тривалих перебоїв з електроенергією та опаленням. За даними КМІС, підтримка продовження боротьби залишається переважною в усіх регіонах України.

Також ми писали, як енергетики готуються до зими в Україні.

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