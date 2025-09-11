Свет для ветеранского бизнеса: в Украине запускают новую грантовую программу

В Украине стартует грантовая программа для малых и средних бизнесов, владельцами которых являются ветераны. Это возможность каждому из 20 бизнесов-победителей, получить финансовую помощь за 30 тыс. кВт∙ч, потребленных в течение 6 месяцев и сэкономить до 300 тыс. грн на счетах за электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YASNO .

Так, 9 сентября начинается прием заявок на участие в грантовой программе YASNO для малого и среднего бизнеса, который продлится до 19 октября. Это первая программа, которая позволит получить финансовую помощь на оплату счетов за потребленную электроэнергию.

Чтобы стать участником достаточно в указанный срок заполнить простую форму на сайте и ожидать определения победителей, которое состоится 29 октября 2025 года с помощью сервиса random.org.

Участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса-клиенты ООО YASNO, а именно:

владельцами которых являются ветераны, или их доля в бизнесе составляет не менее 50% (для ветеранов российско-украинской войны с 2014 года следующих категорий: участников боевых действий, лиц с инвалидностью и участников войны);

среднемесячное потребление бизнесом за последние 6 месяцев не превышало 15 тыс. кВт∙ч.

"Мы хотим подарить свет ветеранскому бизнесу. Поэтому на первом этапе предоставим 20 грантов в формате безвозвратной финансовой помощи на оплату счетов за электроэнергию. Это возможность для каждого бизнеса-победителя сэкономить около 300 тыс. грн и сфокусироваться на вопросах развития бизнеса и немножко забыть о счетах за свет без сложных процедур", - сказал Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO.