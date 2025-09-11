ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Свет для ветеранского бизнеса: в Украине запускают новую грантовую программу

Украина, Четверг 11 сентября 2025 14:56
UA EN RU
Свет для ветеранского бизнеса: в Украине запускают новую грантовую программу Фото: компания YASNO начала новую грантовую программу для ветеранских бизнесов (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В Украине стартует грантовая программа для малых и средних бизнесов, владельцами которых являются ветераны. Это возможность каждому из 20 бизнесов-победителей, получить финансовую помощь за 30 тыс. кВт∙ч, потребленных в течение 6 месяцев и сэкономить до 300 тыс. грн на счетах за электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YASNO.

Так, 9 сентября начинается прием заявок на участие в грантовой программе YASNO для малого и среднего бизнеса, который продлится до 19 октября. Это первая программа, которая позволит получить финансовую помощь на оплату счетов за потребленную электроэнергию.

Чтобы стать участником достаточно в указанный срок заполнить простую форму на сайте и ожидать определения победителей, которое состоится 29 октября 2025 года с помощью сервиса random.org.

Участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса-клиенты ООО YASNO, а именно:

  • владельцами которых являются ветераны, или их доля в бизнесе составляет не менее 50% (для ветеранов российско-украинской войны с 2014 года следующих категорий: участников боевых действий, лиц с инвалидностью и участников войны);
  • среднемесячное потребление бизнесом за последние 6 месяцев не превышало 15 тыс. кВт∙ч.

"Мы хотим подарить свет ветеранскому бизнесу. Поэтому на первом этапе предоставим 20 грантов в формате безвозвратной финансовой помощи на оплату счетов за электроэнергию. Это возможность для каждого бизнеса-победителя сэкономить около 300 тыс. грн и сфокусироваться на вопросах развития бизнеса и немножко забыть о счетах за свет без сложных процедур", - сказал Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Ветераны
Новости
Шмыгаль сделал заявление о растущем уровне мобилизации в Украине за последний год
Шмыгаль сделал заявление о растущем уровне мобилизации в Украине за последний год
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России