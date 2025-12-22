Світло тримається. Відомі українці поділились привітаннями до дня енергетика

Зокрема, до енергетиків звернувся ведучий Дмитро Комаров, лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин, українські співачки Тіна Кароль, Аня Трінчер та Alyona Alyona, ведучі Юрій Горбунов та Сергій Педан, футболіст ФК "Шахтар" Юхим Конопля, стендап-комік Антон Тимошенко, Андрій Бєдняков та багато інших відомих діячів.

В день енергетика вони подякували тим, завдяки кому в оселях українців є світло.

"Тільки світлі люди можуть перемогти темряву. Світло тримається", - наголосили інфлюєнсери.