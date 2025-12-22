RU

Общество Образование Деньги Изменения

Свет держится. Известные украинцы поделились поздравлениями ко дню энергетика

Фото: известные украинцы поздравили энергетиков с профессиональным праздником (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Известные украинские деятели поздравили энергетиков с их профессиональным праздником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В частности, к энергетикам обратился ведущий Дмитрий Комаров, лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин, украинские певицы Тина Кароль, Аня Тринчер и Alyona Alyona, ведущие Юрий Горбунов и Сергей Педан, футболист ФК "Шахтер" Ефим Конопля, стендап-комик Антон Тимошенко, Андрей Бедняков и многие другие известные деятели.

В день энергетика они поблагодарили тех, благодаря кому в домах украинцев есть свет.

"Только светлые люди могут победить тьму. Свет держится", - отметили инфлюенсеры.

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинских энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу в условиях постоянных российских атак.

Напомним, традиционно день энергетика празднуют 22 декабря.

