Свет держится. Известные украинцы поделились поздравлениями ко дню энергетика

В частности, к энергетикам обратился ведущий Дмитрий Комаров, лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин, украинские певицы Тина Кароль, Аня Тринчер и Alyona Alyona, ведущие Юрий Горбунов и Сергей Педан, футболист ФК "Шахтер" Ефим Конопля, стендап-комик Антон Тимошенко, Андрей Бедняков и многие другие известные деятели.

В день энергетика они поблагодарили тех, благодаря кому в домах украинцев есть свет.

"Только светлые люди могут победить тьму. Свет держится", - отметили инфлюенсеры.