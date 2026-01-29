Світло повернулося, але мережа ще хитка: як користуватись електроприладами без ризику
Енергетики ДТЕК закликають киян користуватися побутовими електроприладами помірковано, аби не створювати аварій у мережах. Одночасне включення обігрівачів, бойлерів, плит після відновлення електропостачання призводить до перенавантаження та повторних відключень.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
Найважче - на лівому березі
Найскладніша ситуація наразі - у житлових масивах Троєщини та на лівому березі Києва. Міські служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів, які порушили теплопостачання, і намагаються якнайшвидше відновити опалення.
Через відсутність тепла багато мешканців масово включають обігрівачі, бойлери та зарядні станції відразу після появи світла. В умовах обмеженого постачання електроенергії це створює критичне навантаження на мережі.
Що радять енергетики
Фахівці ДТЕК наполягають на почерговому використанні потужних приладів. Особливо це стосується:
- обігрівачів (0,5-3 кВт);
- бойлерів (1,5-2,5 кВт);
- зарядних станцій (1-5 кВт);
- електроплит та духовок (2-8 кВт);
- пральних машин, кондиціонерів, електрочайників та мікрохвильовок.
Навіть невелике, але узгоджене чергування приладів зменшує навантаження на мережі, підвищує стабільність електропостачання та збільшує кількість квартир, де світло залишається безперервним.
Енергетики радять чергувати використання потужних електроприладів (інфографіка КМДА)
Дійте разом із сусідами
ДТЕК радить домовлятися про почергове включення на рівні будинку, поверху чи парних і непарних квартир. Консолідоване використання електроенергії допомагає уникнути аварій і робить відновлене світло більш стійким.
"Фахівці працюють цілодобово, щоб електропостачання було стабільним, а свідоме споживання мешканців примножує ефект відновленого світла", - наголошують у компанії.
ДТЕК дали поради щодо використання електроприладів (інфографіка КМДА)
Ситуація зі світлом в Києві
З 29 січня у Києві запроваджують тимчасові графіки відключення світла замість екстрених, які тривали понад два тижні після обстрілів. Графіки будуть індивідуальними для кожного будинку, підгрупи не застосовуються.
Як пояснили у ДТЕК, час відключень у різних районах буде нерівномірним, бо пошкодження енергосистеми по місту різні. Деякі будинки мають складну схему підключення, через що частини абонентів вимикатимуться за різними графіками.
В інтерв'ю РБК-Україна голову Деснянської РДА Максим Бахматов розповів, що відновити опалення на Троєщині до кінця сезону може не вдатися, а мешканцям району радять готуватися до "складних гігієнічних умов" та морозів до -20.
Нагадаємо, що з 14 січня за доручення президента України Володимира Зеленського після серії російських ударів і погіршення погодних умов в енергетиці країни діє режим надзвичайної ситуації.