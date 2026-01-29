Світло повернулося, але мережа ще хитка: як користуватись електроприладами без ризику

Енергетики ДТЕК закликають киян користуватися побутовими електроприладами помірковано, аби не створювати аварій у мережах. Одночасне включення обігрівачів, бойлерів, плит після відновлення електропостачання призводить до перенавантаження та повторних відключень.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА .

Найважче - на лівому березі

Найскладніша ситуація наразі - у житлових масивах Троєщини та на лівому березі Києва. Міські служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів, які порушили теплопостачання, і намагаються якнайшвидше відновити опалення.

Через відсутність тепла багато мешканців масово включають обігрівачі, бойлери та зарядні станції відразу після появи світла. В умовах обмеженого постачання електроенергії це створює критичне навантаження на мережі.

Що радять енергетики

Фахівці ДТЕК наполягають на почерговому використанні потужних приладів. Особливо це стосується:

обігрівачів (0,5-3 кВт);

бойлерів (1,5-2,5 кВт);

зарядних станцій (1-5 кВт);

електроплит та духовок (2-8 кВт);

пральних машин, кондиціонерів, електрочайників та мікрохвильовок.

Навіть невелике, але узгоджене чергування приладів зменшує навантаження на мережі, підвищує стабільність електропостачання та збільшує кількість квартир, де світло залишається безперервним.

Енергетики радять чергувати використання потужних електроприладів (інфографіка КМДА)

Дійте разом із сусідами

ДТЕК радить домовлятися про почергове включення на рівні будинку, поверху чи парних і непарних квартир. Консолідоване використання електроенергії допомагає уникнути аварій і робить відновлене світло більш стійким.

"Фахівці працюють цілодобово, щоб електропостачання було стабільним, а свідоме споживання мешканців примножує ефект відновленого світла", - наголошують у компанії.

ДТЕК дали поради щодо використання електроприладів (інфографіка КМДА)