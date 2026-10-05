Світло повернули 600 тисячам родин після обстрілів: де працювали енергетики ДТЕК
З 28 вересня по 4 жовтня енергетики ДТЕК повністю або частково відновили електропостачання майже у 400 населених пунктах, що були знеструмлені через російські обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ДТЕК.
Як зазначили у компанії, після ремонтів мереж електрика знову доступна для майже 600 тисяч родин у чотирьох областях та столиці.
"З 28 вересня по 4 жовтня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям майже 400 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак", - йдеться в повідомленні.
Де було найбільше відключень та ремонтів
У ДТЕК розповіли, що найбільше відновлень минулого тижня було у наступних регіонах:
- Донеччина - 290 тис.
- Одещина - 260 тис.
- Дніпропетровщина - 43,6 тис.
- Київщина - 500 родин
- Київ - 300 родин
Наголошується, що енергетики розпочинають ремонт пошкоджених мереж одразу після отримання дозволу та доступу до місць пошкоджень від ЗСУ та ДСНС.
Нагадаємо, у вересні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 3 млн родин.
Раніше такж повідомлялося, що оператори систем розподілу ДТЕК завдяки цифровим двійникам мереж розробили п’ятирічні плани розвитку в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.