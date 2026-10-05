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Світло повернули 600 тисячам родин після обстрілів: де працювали енергетики ДТЕК

14:38 05.10.2026 Пн
1 хв
aimg Юлія Бойко
Світло повернули 600 тисячам родин після обстрілів: де працювали енергетики ДТЕК Енергетики ДТЕК повертають світло після обстрілів (фото: dtek.com)
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З 28 вересня по 4 жовтня енергетики ДТЕК повністю або частково відновили електропостачання майже у 400 населених пунктах, що були знеструмлені через російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ДТЕК.

Як зазначили у компанії, після ремонтів мереж електрика знову доступна для майже 600 тисяч родин у чотирьох областях та столиці.

"З 28 вересня по 4 жовтня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям майже 400 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак", - йдеться в повідомленні.

Де було найбільше відключень та ремонтів

У ДТЕК розповіли, що найбільше відновлень минулого тижня було у наступних регіонах:

  • Донеччина - 290 тис.
  • Одещина - 260 тис.
  • Дніпропетровщина - 43,6 тис.
  • Київщина - 500 родин
  • Київ - 300 родин

Наголошується, що енергетики розпочинають ремонт пошкоджених мереж одразу після отримання дозволу та доступу до місць пошкоджень від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у вересні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 3 млн родин.

Раніше такж повідомлялося, що оператори систем розподілу ДТЕК завдяки цифровим двійникам мереж розробили п’ятирічні плани розвитку в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

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ДТЕК Електроенергія Відключеня світла
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