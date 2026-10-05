Світло повернули 600 тисячам родин після обстрілів: де працювали енергетики ДТЕК

З 28 вересня по 4 жовтня енергетики ДТЕК повністю або частково відновили електропостачання майже у 400 населених пунктах, що були знеструмлені через російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ДТЕК.

Як зазначили у компанії, після ремонтів мереж електрика знову доступна для майже 600 тисяч родин у чотирьох областях та столиці.

"З 28 вересня по 4 жовтня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям майже 400 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак", - йдеться в повідомленні.

Де було найбільше відключень та ремонтів

У ДТЕК розповіли, що найбільше відновлень минулого тижня було у наступних регіонах:

Донеччина - 290 тис.

- 290 тис. Одещина - 260 тис.

- 260 тис. Дніпропетровщина - 43,6 тис.

- 43,6 тис. Київщина - 500 родин

- 500 родин Київ - 300 родин

Наголошується, що енергетики розпочинають ремонт пошкоджених мереж одразу після отримання дозволу та доступу до місць пошкоджень від ЗСУ та ДСНС.