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Свет вернули 600 тысячам семей после обстрелов: где работали энергетики ДТЭК

14:38 05.10.2026 Пн
1 мин
aimg Юлия Бойко
Свет вернули 600 тысячам семей после обстрелов: где работали энергетики ДТЭК Энергетики ДТЭК возвращают свет после обстрелов (фото: dtek.com)
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С 28 сентября по 4 октября энергетики ДТЭК полностью или частично возобновили электроснабжение почти в 400 населенных пунктах, обесточенных из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ДТЭК.

Как отметили в компании, после ремонтов сетей электричество вновь доступно для почти 600 тысяч семей в четырех областях и столице.

"С 28 сентября по 4 октября энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям почти 400 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак", - говорится в сообщении.

Где было больше всего отключений и ремонтов

В ДТЭК рассказали, что больше всего восстановлений на прошлой неделе было в следующих регионах:

  • Донетчина - 290 тыс.
  • Одесская область - 260 тыс.
  • Днепропетровская область - 43,6 тыс.
  • Киевская область - 500 семей
  • Киев - 300 семей

Отмечается, что энергетики приступают к ремонту поврежденных сетей сразу после получения разрешения и доступа к местам повреждений от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в сентябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение более 3 млн семей.

Ранее также сообщалось, что операторы систем распределения ДТЭК благодаря цифровым двойникам сетей разработали пятилетние планы развития в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

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