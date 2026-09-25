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Електромережі ДТЕК змоделювали на 5 років уперед: у розвиток вкладуть до 24 млрд грн

17:58 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Новіков
Електромережі ДТЕК змоделювали на 5 років уперед: у розвиток вкладуть до 24 млрд грн Електромережі ДТЕК отримали цифрових двійників (фото: dtek.com)
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Оператори систем розподілу ДТЕК завдяки цифровим двійникам мереж розробили п’ятирічні плани розвитку в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Як зазначається, ДТЕК Мережі застосували віртуальну копію електромереж для створення п’ятирічних планів їхнього розвитку у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

"Це дозволило спрогнозувати роботу енергообладнання у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Для чого створили віртуальні електомережі

У компанії розповіли,що такий підхід дозволяє змоделювати роботу мереж на п’ять років уперед, виявити потенційні слабкі місця та порівняти різні сценарії їх розвитку.

Зокрема, моделювання враховує майбутнє зростання споживання, підключення нових клієнтів, відновлюваної та розподіленої генерації, а також стан енергооб’єктів.

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"Цифрове моделювання мережі дозволяє перевірити ефективність майбутніх рішень ще до початку їх реалізації. Ми можемо оцінити, як мережа працюватиме після реконструкції чи зміни схеми живлення, порівняти кілька сценаріїв і обрати найбільш ефективний", - зазначив операційний директор ДТЕК Мережі Шарунас Кірліс.

Передбачені планами інвестиції у розмірі до 24 млрд грн спрямують на будівництво нових підстанцій та електроліній, реконструкцію і модернізацію наявних енергооб’єктів, автоматизацію мереж і встановлення розумних лічильників.

Нагадаємо, в першому півріччі 2026 року ДТЕК Ріната Ахметова відновив 1,7 тисяч підстанцій та інших об'єктів розподілу електроенергії після атак.

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