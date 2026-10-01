У вересні ДТЕК повернув світло понад 3 млн родин: де відключень було найбільше

У вересні енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 3 млн родин у чотирьох областях та Києві, чиї домівки були знеструмлені внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Так, в перший місяць осені ворог продовжував атакувати мирні міста та села і нищити енергоінфраструктуру.

"Попри усі безпекові виклики та складнощі воєнного часу фахівцям операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі" вдалося повністю чи частково повернути світло жителям понад 2 тисяч населених пунктів та відновити електропостачання для понад 3 млн домівок", - йдеться в ньому.

Де було найбільше відключень

на Донеччині у вересні енергетики повернули електропостачання 1,3 млн родин;

на Одещині світло відновили для 1,2 млн родин, чиї оселі знеструмлювалися внаслідок атак;

ще 433,8 тисячі домівок заживили на Дніпропетровщині.

А у Києві електропостачання повернули понад 300 домогосподарствам.