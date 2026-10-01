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У вересні ДТЕК повернув світло понад 3 млн родин: де відключень було найбільше

17:05 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олександр Мороз
У вересні ДТЕК повернув світло понад 3 млн родин: де відключень було найбільше ДТЕК повернув електрику 3 млн сімей після обстрілів РФ (фото: dtek-dnem.com.ua)
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У вересні енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 3 млн родин у чотирьох областях та Києві, чиї домівки були знеструмлені внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Так, в перший місяць осені ворог продовжував атакувати мирні міста та села і нищити енергоінфраструктуру.

"Попри усі безпекові виклики та складнощі воєнного часу фахівцям операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі" вдалося повністю чи частково повернути світло жителям понад 2 тисяч населених пунктів та відновити електропостачання для понад 3 млн домівок", - йдеться в ньому.

Де було найбільше відключень

  • на Донеччині у вересні енергетики повернули електропостачання 1,3 млн родин;
  • на Одещині світло відновили для 1,2 млн родин, чиї оселі знеструмлювалися внаслідок атак;
  • ще 433,8 тисячі домівок заживили на Дніпропетровщині.

А у Києві електропостачання повернули понад 300 домогосподарствам.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання майже 4,5 млн домівок.

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