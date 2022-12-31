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Свет на Новый год будет. ДТЭК обещает обеспечить жителей столицы и нескольких областей электричеством

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Суббота 31 декабря 2022 12:15
Свет на Новый год будет. ДТЭК обещает обеспечить жителей столицы и нескольких областей электричеством Фото: ДТЭК обещает обеспечить жителей столицы и нескольких областей электричеством (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год жители столицы, Киевской и Днепропетровской области были со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы за счет существенного ограничения промышленности обеспечить жителей Киева, Киевской и Днепропетровской области светом в новогоднюю ночь, не применяя графики отключений", - говорится в сообщении.

Отметим, что ДТЭК также отвечает за обеспечение электроэнергией Одесской и Донецкой областей. И там сейчас применены экстренные отключения света.

Напомним, украинские власти считают одной из своих главных задач обеспечение населения светом в новогоднюю ночь.

Кроме того, вчера Киев вернулся к стабилизационным графикам отключения света, однако жителей призывают максимально экономить электроэнергию.

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