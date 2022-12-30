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Графіки повернули, але система крихка: в Yasno звернулись до киян з важливим проханням

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Київ, П'ятниця 30 грудня 2022 21:43
Графіки повернули, але система крихка: в Yasno звернулись до киян з важливим проханням Фото: у Yasno звернулися до киян із важливим проханням (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Київ повернувся до стабілізаційних графіків відключення світла, але важливо намагатися максимально економити електрику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Сьогодні повернулися до стабілізаційних графіків у Києві. Стан енергомереж контрольований. Проте слід враховувати, що ця стабільність системи досить крихка, і на неї впливають не лише атаки, а й наше з вами споживання. Це вже чи не класична історія та тисячне моє прохання : не включайте до розетки відразу все, що є у квартирі. Особливо зараз, коли всі готуються відзначати свята", - зазначив Коваленко.

За його словами, не слід використовувати одночасно варильну поверхню або електроплиту, пральну машину, електродуховку, телевізор та чайник. Тому що великий ризик усьому району залишитись без світла.

"Колеги-енергетики зробили неймовірне, щоб кияни могли бути зі світлом і теплом у 2023 році. Тепер ми повинні зробити так, щоб пікове навантаження не обернулося для нас пітьмою. Давайте допоможемо енергосистемі. Будемо енерговідповідальні", - додав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко нещодавно попереджав про те, що столиця вже незабаром зможе повернутися до планових відключень електроенергії.

Також нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що, можливо, Новий рік українці зустрінуть без аварійних відключень світла.

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Електроенергія Київ
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