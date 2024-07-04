Світло можуть відключати у "сірих" зонах. Коли завтра застосовуватимуть графіки

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, останнім часом графіки відключення світла в Україні діють цілодобово, причому світло відключають не лише у "чорних", а й у "сірих" зонах. Це пов'язано з тим, що через спеку зростає споживання - багато людей користуються кондиціонерами.

При цьому вчора, 3 липня, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко зазначав, що графіки відключення світла в Україні можуть послабити вже після 20-х чисел липня.

Послабити обмеження можуть через те, що на цей час заплановано вихід із ремонту низки установок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.