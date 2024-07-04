Свет могут отключать в "серых" зонах. Когда завтра будут применять графики

Отключения света в Украине

Напомним, последнее время графики отключения света в Украине действуют круглосуточно, причем свет отключают не только в "черных", но и в "серых" зонах. Это связано с тем, что из-за жаркой погоды растет потребление - много людей пользуются кондиционерами.

При этом вчера, 3 июля, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко отмечал, что графики отключения света в Украине могут ослабить уже после 20-ых чисел июля.

Ослабить ограничения могут из-за того, что на это время запланирован выход из ремонта ряда установок.

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