ua ru
Вт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ще 7 обленерго перевірять через порушення графіків відключення світла

Новость на русском →
Україна, Вівторок 10 січня 2023 17:39
Ще 7 обленерго перевірять через порушення графіків відключення світла Фото: через порушення графіків відключення світла регулятор перевірить ще 7 обленерго (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Через скарги споживачів на несвоєчасні відключення світла в 7 обленерго пройдуть позапланові виїзні перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

НКРЕКП реагуючи на звернення споживачів, щодо недотримання графіків відключень на місцях проведе позапланові перевірки в 7 обленерго.

Так, регулятор проведе перевірки:

  • "ДТЕК Київські електромережі";
  • "ДТЕК Київські регіональні електромережі";
  • "ДТЕК Одеські електромережі";
  • "Полтаваобленерго";
  • "Хмельницькобленерго";
  • "Волиньобленерго";
  • "Прикарпаттяобленерго".

Проте комісія вирішила зняти з розгляду питання про проведення позапланової виїзної перевірки "Закарпаттяобленерго".

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що в Україні відновили перевірки постачальників електроенергії та газу через численні порушення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго енергетики
NEWS
Українські військові підбили катер окупантів під Херсоном: перші подробиці
Українські військові підбили катер окупантів під Херсоном: перші подробиці
DAILY
Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році