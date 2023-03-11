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Світло в Харкові повернули всім споживачам: що з електротранспортом

Фото: світло в Харкові 11 березня повернули всім споживачам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Харкові цієї ночі енергетикам вдалося заживити 100% споживачів. Тим часом електротранспорт в місті поки ще не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, енергетики області продовжують працювати над відновленням енергосистеми, що отримала пошкодження через масовані російські обстріли.

"Сьогодні вночі було заживлено 100% абонентів м. Харків. Тривають роботи над відновленням руху міського електротранспорту", - написав Синєгубов.

При цьому в області, за даними очільника ОВА, без електроенергії залишаються 15 тисяч абонентів, а саме у: Вовчанську, Старому Салтові та Слатиному.

"Але найближчим часом енергетики там також відновлять електропостачання", - додає Синєгубов.

Нагадаємо, що під час масованої атаки 9 березня російські випустили по Харкову 11 ракет. Внаслідок чого місто залишилось без води, світла та теплопостачання.

Також ми повідомляли, що у Харкові через ракетну атаку зупинився весь електротранспорт.

Додамо, в ДТЕК попередньо оцінювали, що ремонтні роботи в Харкові після ударів по енергетиці можуть зайняти близько тижня.

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