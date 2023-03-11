RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Свет в Харькове вернули всем потребителям: что с электротранспортом

Фото: свет в Харькове 11 марта вернули всем потребителям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове этой ночью энергетикам удалось заживить 100% потребителей. Между тем, электротранспорт в городе пока еще не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, энергетики области продолжают работать над восстановлением энергосистемы, получившей повреждения из-за массированных российских обстрелов.

"Сегодня ночью было заживлено 100% абонентов г. Харькова. Продолжаются работы по возобновлению движения городского электротранспорта", - написал Синегубов.

При этом в области, по данным главы ОВА, без электроэнергии остаются 15 тысяч абонентов, а именно в Волчанске, Старом Салтове и Слатино.

"Но в ближайшее время энергетики там также возобновят электроснабжение", - добавляет Синегубов.

Напомним, что во время массированной атаки 9 марта российские выпустили по Харькову 11 ракет. В результате город остался без воды, света и теплоснабжения.

Также мы сообщали, что в Харькове из-за ракетной атаки остановился весь электротранспорт.

В ДТЭК предварительно оценивали, что ремонтные работы в Харькове после ударов по энергетике могут занять около недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
енергетикиЭлектроэнергияхарков