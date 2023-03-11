Свет в Харькове вернули всем потребителям: что с электротранспортом

По его словам, энергетики области продолжают работать над восстановлением энергосистемы, получившей повреждения из-за массированных российских обстрелов.

"Сегодня ночью было заживлено 100% абонентов г. Харькова. Продолжаются работы по возобновлению движения городского электротранспорта", - написал Синегубов.

При этом в области, по данным главы ОВА, без электроэнергии остаются 15 тысяч абонентов, а именно в Волчанске, Старом Салтове и Слатино.

"Но в ближайшее время энергетики там также возобновят электроснабжение", - добавляет Синегубов.

Напомним, что во время массированной атаки 9 марта российские выпустили по Харькову 11 ракет. В результате город остался без воды, света и теплоснабжения.

Также мы сообщали, что в Харькове из-за ракетной атаки остановился весь электротранспорт.

В ДТЭК предварительно оценивали, что ремонтные работы в Харькове после ударов по энергетике могут занять около недели.

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