Свет будут давать по три часа: в Крыму ввели масштабные графики отключений

В оккупированном Крыму из-за аварий на энергосетях вводятся графики отключения света. Без электроэнергии и воды остались ряд городов и районов полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Радио Свобода" "Крым.Реалии ".

Масштабные обесточивания начались в воскресенье, 21 июня. Без света оказались населённые пункты северо-западной, центральной и южной части Крыма. Из-за отсутствия электричества остановились насосные станции, поэтому на полуострове начались еще и перебои с водоснабжением.

Графики отключений ввели и в Севастополе. Кроме того, в некоторых городах и селах решили временно отключать уличное освещение.

Как действуют графики отключений

В понедельник, 22 июня, так называемые оккупационные "власти" ряда городов и поселков обнародовали графики отключений. Наиболее жесткие ограничения действуют в Алуште, Джанкое, а также в Нижнегорском, Черноморском и Красноперекопском районах.

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Крыма и Севастополя в нашем районе действуют веерные отключения электроэнергии по графику: 3 часа без света, 3 часа с подачей электроэнергии", - говорится в заявлении.

В Красноперекопском районе и Алуште в нечетные дни действует четкое расписание: электричество отключают с 00:00 до 03:00, затем с 06:00 до 09:00 и так далее.

В Судаке жители будут оставаться без электроэнергии до трех часов в день, однако конкретное время отключений пока не указывается.