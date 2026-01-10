Без світла до трьох разів на добу: графіки відключень для Києва на 11 січня

Ситуація з енергетикою

Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на Київ. Як це часто буває, крім постраждалих будинків, основною метою росіян стала енергетика.

З цієї причини в столиці виникли проблеми з теплом і водою, а вже вранці в місті ввели екстрені відключення світла.

Сьогодні в суботу в Міненерго повідомили, що за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. Також там зазначили, що столиця поступово повертається до планових відключень.

Тим часом в "Укренерго" повідомили, що завтра, в неділю, 11 січня, графіки погодинних відключень для побутових споживачів і графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть застосовуватися по всіх областях України.