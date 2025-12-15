Без світла тричі на добу: як діятимуть графіки у Києві 16 грудня

Відключення світла в Україні

За даними "Укренерго", 16 грудня, в Україні знову діятимуть графіки відключення світла для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості. Графіки стосуватимуться не всіх областей.

Раніше прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомляла, що наразі по всій Україні діють три черги графіків погодинних відключень. Вона зазначила, що така ситуація може зберігатися певний час, однак уряд працює над зменшенням тривалості обмежень.

Нагадаємо, в ніч на 13 грудня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії в кількох регіонах, зокрема у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

Водночас у ДТЕК пояснили різницю між блекаутом і екстреними відключеннями: екстрені відключення є контрольованим заходом і не означають повного колапсу енергосистеми, тоді як блекаут - це її повний розпад із тривалим періодом відновлення.