UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Без світла тричі на добу: як діятимуть графіки у Києві 16 грудня

Ілюстративне фото: у Києві завтра будуть вимикати світло (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 16 грудня, у Києві знову будуть діяти графіки відключення світла. Електроенергії може не бути до трьох разів на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

У компанії розповіли, що 15 грудня світло в столиці відключатимуть за таким принципом:

  • Підгрупа 1.1 відключення - з 08:00 до 12:00, та з 16:00 до 20:00;
  • Підгрупа 1.2 відключення - з 05:00 до 09:00, та з 15:30 до 22:00;
  • Підгрупа 2.1 відключення - з 05:00 до 09:00, та з 15:30 до 19:30;
  • Підгрупа 2.2 відключення - з 05:00 до 10:30, та з 15:30 до 19:30;
  • Підгрупа 3.1 відключення - з 10:30 до 15:30, та з з 19:00 до 22:30;
  • Підгрупа 3.2 відключення - з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:30, та з 19:00 до 22:30;
  • Підгрупа 4.1 відключення - з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:30, та з 19:00 до 22:30;
  • Підгрупа 4.2 відключення - з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:30, та з 19:00 до 22:30;
  • Підгрупа 5.1 відключення - з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 16:00, та з 22:30 до 24:00;
  • Підгрупа 5.2 відключення - з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 16:00, та з 22:30 до 24:00;
  • Підгрупа 6.1 відключення - з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00, та з 22:30 до 24:00;
  • Підгрупа 6.2 відключення - з 06:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00, та з 22:30 до 24:00.
 Фото: графіки відключення у Києві 16 грудня (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

За даними "Укренерго", 16 грудня, в Україні знову діятимуть графіки відключення світла для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості. Графіки стосуватимуться не всіх областей.

Раніше прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомляла, що наразі по всій Україні діють три черги графіків погодинних відключень. Вона зазначила, що така ситуація може зберігатися певний час, однак уряд працює над зменшенням тривалості обмежень.

Нагадаємо, в ніч на 13 грудня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії в кількох регіонах, зокрема у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

Водночас у ДТЕК пояснили різницю між блекаутом і екстреними відключеннями: екстрені відключення є контрольованим заходом і не означають повного колапсу енергосистеми, тоді як блекаут - це її повний розпад із тривалим періодом відновлення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світла