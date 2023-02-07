Без світла та води. Окупанти вночі завдали удару по Новій Каховці

Внаслідок удару Нова Каховка та ще десять населених пунктів міського округу залишилися без електрики, водопостачання та водовідведення.

Почалися перебої зі зв'язком.

Нагадаємо, 24 січня російські окупанти обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку в Херсоні.

Крім того, 23 січня росіяни обстріляли будинки в Антонівці на Херсонщині. Уламки снарядів впали у двір. Тоді загинула одна людина.

Додамо, що 22 січня окупанти 25 разів обстріляли територію Херсонської області з артилерії, мінометів, танків та РСЗВ.

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