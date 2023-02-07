Без света и воды. Оккупанты ночью нанесли удар по Новой Каховке
В оккупированной Новой Каховке в результате ночного обстрела со стороны России разрушена электроподстанция.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В результате удара Новая Каховка и еще десять населенных пунктов городского округа остались без электричества, водоснабжения и водоотведения.
Начались перебои со связью.
Напомним, 24 января российские оккупанты обстреляли роддом, школу и поликлинику в Херсоне.
Кроме того, 23 января россияне обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор. Тогда погиб один человек.
Добавим, что 22 января кафиры25 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, минометов, танков и РСЗО.
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