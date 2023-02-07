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Без света и воды. Оккупанты ночью нанесли удар по Новой Каховке

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Новая Каховка, Вторник 07 февраля 2023 08:11
Без света и воды. Оккупанты ночью нанесли удар по Новой Каховке Фото: оккупанты ночью нанесли удар по Новой Каховке (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В оккупированной Новой Каховке в результате ночного обстрела со стороны России разрушена электроподстанция.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В результате удара Новая Каховка и еще десять населенных пунктов городского округа остались без электричества, водоснабжения и водоотведения.

Начались перебои со связью.

Напомним, 24 января российские оккупанты обстреляли роддом, школу и поликлинику в Херсоне.

Кроме того, 23 января россияне обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор. Тогда погиб один человек.

Добавим, что 22 января кафиры25 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, минометов, танков и РСЗО.

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Новая Каховка
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