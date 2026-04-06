Без світла Славутич і не тільки. У двох регіонах масштабні знеструмлення після удару РФ

08:30 06.04.2026 Пн
2 хв
Скільки абонентів залишились без світла через ворожий обстріл?
aimg Костянтин Широкун
Фото: у двох регіонах масштабні знеструмлення після удару РФ (Getty Images)

Російські війська вночі атакували енергетичну інфраструктуру у Чернігівській області. В результаті удару без світла залишились сотні тисяч абонентів у двох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Чернігівобленерго".

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 280 тисяч абонентів у Чернігівському і Корюківському районах", - зазначили у "Чернігівобленерго".

Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

"Цієї ночі і сьогодні зранку ворог вдарив по енергообʼєктах на Чернігівщині. Було чотири влучання. Більшість районів області зараз знеструмлені", - додав глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Він також додав, що Чернігів і громади переходять на альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури, де є така потреба. Енергетики почнуть працювати над відновленням, коли дозволить безпекова ситуація.

Ситуація у Славутичі

Зокрема, через ворожий обстріл без світла опинились й користувачі у Славутичі Київської області.

За словами глави Київської ОВА Миколи Калашника, зранку ворог знову вдарив по енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атаки Славутич тимчасово залишився без світла — це близько 21 тисячі людей.

Він також зазначив, що вся критична інфраструктура вже переведена на резервне живлення. У місті є вода, працюють соціальні заклади – на генераторах. Зв’язок та інтернет залишаються стабільними.

"Відкриті пункти незламності - там готові допомогти кожному, хто цього потребує. Підтримуємо одне одного. І вистоїмо", - додав Калашник.

Нагадаємо, наприкінці березня російські окупанти вдарили дронами по енергетичному об'єкту в Тернопільській області. Внаслідок атаки в деяких жителів регіону зникло світло.

