Без світла Славутич і не тільки. У двох регіонах масштабні знеструмлення після удару РФ

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 280 тисяч абонентів у Чернігівському і Корюківському районах", - зазначили у "Чернігівобленерго".

Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

"Цієї ночі і сьогодні зранку ворог вдарив по енергообʼєктах на Чернігівщині. Було чотири влучання. Більшість районів області зараз знеструмлені", - додав глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Він також додав, що Чернігів і громади переходять на альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури, де є така потреба. Енергетики почнуть працювати над відновленням, коли дозволить безпекова ситуація.

Ситуація у Славутичі

Зокрема, через ворожий обстріл без світла опинились й користувачі у Славутичі Київської області.

За словами глави Київської ОВА Миколи Калашника, зранку ворог знову вдарив по енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атаки Славутич тимчасово залишився без світла — це близько 21 тисячі людей.

Він також зазначив, що вся критична інфраструктура вже переведена на резервне живлення. У місті є вода, працюють соціальні заклади – на генераторах. Зв’язок та інтернет залишаються стабільними.

"Відкриті пункти незламності - там готові допомогти кожному, хто цього потребує. Підтримуємо одне одного. І вистоїмо", - додав Калашник.