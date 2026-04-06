Без света Славутич и не только. В двух регионах масштабные обесточивания после удара РФ

"В результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточены более 280 тысяч абонентов в Черниговском и Корюковском районах", - отметили в "Черниговоблэнерго".

Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация с безопасностью.

"Этой ночью и сегодня утром враг ударил по энергообъектам на Черниговщине. Было четыре попадания. Большинство районов области сейчас обесточены", - добавил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Он также добавил, что Чернигов и общины переходят на альтернативные источники питания для критической инфраструктуры, где есть такая потребность. Энергетики начнут работать над восстановлением, когда позволит ситуация с безопасностью.

Ситуация в Славутиче

В частности, из-за вражеского обстрела без света оказались и пользователи в Славутиче Киевской области.

По словам главы Киевской ОГА Николая Калашника, утром враг снова ударил по энергетической инфраструктуре. В результате атаки Славутич временно остался без света - это около 21 тысячи человек.

Он также отметил, что вся критическая инфраструктура уже переведена на резервное питание. В городе есть вода, работают социальные учреждения - на генераторах. Связь и интернет остаются стабильными.

"Открыты пункты несокрушимости - там готовы помочь каждому, кто в этом нуждается. Поддерживаем друг друга. И выстоим", - добавил Калашник.