Света станет больше. В Украине вывели из ремонта еще один атомный блок

На одной из АЭС выведен из ремонта один из энергоблоков. В некоторых регионах Украины ограничения не применяются до 18:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго .

"На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного предыдущего срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков", - говорится в сообщении.

Как говорят энергетики, это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит существующий дефицит электроэнергии.

"Значительный дефицит в энергосистеме вызван массированными российскими атаками на украинскую энергетику", - напомнили в министерстве.