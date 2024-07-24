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Света станет больше. В Украине вывели из ремонта еще один атомный блок

Украина, Среда 24 июля 2024 11:39
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Света станет больше. В Украине вывели из ремонта еще один атомный блок Фото: в Украине вывели из ремонта еще один атомный блок (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На одной из АЭС выведен из ремонта один из энергоблоков. В некоторых регионах Украины ограничения не применяются до 18:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного предыдущего срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков", - говорится в сообщении.

Как говорят энергетики, это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит существующий дефицит электроэнергии.

"Значительный дефицит в энергосистеме вызван массированными российскими атаками на украинскую энергетику", - напомнили в министерстве.

Ситуация со светом в Украине

Ситуация в энергосистеме Украины стала сложной после восьми масштабных атак РФ. Поэтому приходится вводить ограничения и применять графики.

В частности, сегодня, 24 июля, в западных и частично южных регионах ограничение электроснабжения запланировано на период с 18:00 до 24:00.

Во всех других регионах ограничение действия с 0:00 до 24:00.Об изменениях в графиках смотрите на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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