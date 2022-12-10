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Ремонт електромереж може тривати 2-3 місяці. Мешканців Одеси попросили виїхати з міста

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Одеса, Субота 10 грудня 2022 22:09
Ремонт електромереж може тривати 2-3 місяці. Мешканців Одеси попросили виїхати з міста
Автор: Іван Носальський

Мешканців Одеси просять виїхати до області чи іншого регіону, оскільки відновлення електропостачання може тривати кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА у Facebook.

За даними департаменту, пошкоджену через російські удари інфраструктуру в Одеській області можуть відновлювати тижнями "і не виключено, що 2-3 місяці".

"Саме тому звертаємось до вас з проханням, якщо ви розумієте, що найближчим часом вам буде складно обходитися без електроенергії і ви можете тимчасово виїхати з міста Одеси до Одеської області або за її межі, то це варто зробити", - зазначають у відомстві.

Там додають, що енергетики та органи влади інтенсивно працюватимуть над відновленням інфраструктури та інформуватимуть населення про ремонтні роботи.

"Після їх завершення, енергокомпанія намагатиметься вмикати світло хоча б на невеликий час. Нагадуємо, коли у ваших будинках з'явиться електроенергія, не включайте одночасно праски, бойлери, чайники або електроплити в розетку. Це спровокує нові аварійні ситуації і ви можете залишитися без світла довше ", - наголошують у відомстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська в ніч проти 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Ворог ударив по об'єктах енергетики.

Пізніше мер міста Геннадій Труханов заявив, що всі споживачі в Одесі були відключені від електропостачання.

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