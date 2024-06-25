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Без світла майже 10 годин на добу. Як у Києві працюють графіки та у чому суть справедливих відключень

Фото: стало відомо, як у Києві працюють графіки відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві вчора, 24 червня, світло за графіками у середньому відключали майже на 10 годин. При цьому задіяно формат справедливих відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

Коваленко навів статистику за вчорашній день:

  • відключали майже 38 000 багатоквартирних та приватних будинків;
  • середня відсутність світла на добу 9:42;
  • середня відсутність світла між включенням 3:28, а максимальна - 6:50.

Він уточнив, що якщо світла не було більше 7 годин, то потрібно писати заявку у мережі, оскільки можлива аварія.

При цьому, як додав гендиректор Yasno, наразі в Україні на двох рівнях діє формат справедливих відключень.

Перший рівень

Справедливий рівень розподілу обмежень між регіонами. Цим питанням займається "Укренерго".

У рамках такого нововведення кожен регіон поділив споживачів на 6 груп/черг з приблизно однаковим споживанням усередині кожної групи. Роль "Укренерго" в тому, що воно дає команду відключати 1, 2 або 3 групи/черги.

За словами Коваленка, такий формат спрацював, але його ще треба доопрацювати, оскільки не всі регіони сформували групи коректно.

Другий рівень

На другому рівні відключення контролюють оператори системи розподілу.

"Диспетчери отримують команду відключати черги та мають їх виконувати згідно з графіками", - пояснив Коваленко.

На цьому рівні місцеві оператори системи розподілу стикаються з кількома проблемами: неспрацьовування автоматики (необхідно вмикати або вимикати світло вручну), поломка обладнання, яке не призначене до такого режиму роботи, та балансування всередині груп, коли скаче споживання.

Нагадаємо, завтра, 26 червня, графіки відключення світла в Україні діятимуть протягом усієї доби.

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КиївYASNOЕлектроенергіяВимкнення світлаГрафік відключення світла