Без света почти 10 часов в сутки. Как в Киеве работают графики и в чем суть справедливых отключений

В Киеве вчера, 24 июня, свет по графикам в среднем отключали почти на 10 часов. При этом задействован формат справедливых отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.
Коваленко привел статистику за вчерашний день:
Он уточнил, что если света не было больше 7 часов, то нужно писать заявку в сети, поскольку возможна авария.
При этом, как добавил гендиректор Yasno, сейчас в Украине на двух уровнях действует формат справедливых отключений.
Справедливый уровень распределения ограничений между регионами. Этим вопросом занимается "Укрэнерго".
В рамках такого нововведения каждый регион поделил потребителей на 6 групп/очередей с приблизительно одинаковым потреблением внутри каждой группы. Роль "Укрэнерго" в том, что оно дает команду отключать 1, 2 или 3 группы/очереди.
По словам Коваленко, такой формат сработал, но его еще надо доработать, поскольку не все регионы сформировали группы корректно.
На втором уровне отключения контролируют операторы системы распределения.
"Диспетчеры получают команду отключать очереди и должны их выполнять согласно графикам", - объяснил Коваленко.
На этом уровне местные операторы системы распределения сталкиваются с несколькими проблемами: несрабатывание автоматики (необходимо включать или выключать свет вручную), поломка оборудования, которое не предназначено к такому режиму работы, и балансировка внутри групп, когда скачет потребление.
Напомним, завтра, 26 июня, графики отключения света в Украине будут действовать на протяжении всех суток.
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