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Без света почти 10 часов в сутки. Как в Киеве работают графики и в чем суть справедливых отключений

Фото: стало известно, как в Киеве работают графики отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве вчера, 24 июня, свет по графикам в среднем отключали почти на 10 часов. При этом задействован формат справедливых отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

Коваленко привел статистику за вчерашний день:

  • отключали почти 38 000 многоквартирных и частных домов;
  • среднее отсутствие света в сутки 9:42;
  • среднее отсутствие света между включением 3:28, а максимальное - 6:50. 

Он уточнил, что если света не было больше 7 часов, то нужно писать заявку в сети, поскольку возможна авария. 

При этом, как добавил гендиректор Yasno, сейчас в Украине на двух уровнях действует формат справедливых отключений. 

Первый уровень

Справедливый уровень распределения ограничений между регионами. Этим вопросом занимается "Укрэнерго". 

В рамках такого нововведения каждый регион поделил потребителей на 6 групп/очередей с приблизительно одинаковым потреблением внутри каждой группы. Роль "Укрэнерго" в том, что оно дает команду отключать 1, 2 или 3 группы/очереди.

По словам Коваленко, такой формат сработал, но его еще надо доработать, поскольку не все регионы сформировали группы корректно. 

Второй уровень

На втором уровне отключения контролируют операторы системы распределения. 

"Диспетчеры получают команду отключать очереди и должны их выполнять согласно графикам", - объяснил Коваленко. 

На этом уровне местные операторы системы распределения сталкиваются с несколькими проблемами: несрабатывание автоматики (необходимо включать или выключать свет вручную), поломка оборудования, которое не предназначено к такому режиму работы, и балансировка внутри групп, когда скачет потребление. 

Напомним, завтра, 26 июня, графики отключения света в Украине будут действовать на протяжении всех суток.

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КиевYASNOЭлектроэнергияОтключение светаГрафик отключения света