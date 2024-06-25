Коли завтра діятимуть графіки відключення світла: дані "Укренерго"
В Україні завтра, 26 червня, графіки відключення світла будуть застосовувати протягом усієї доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
"Завтра, 26 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні компанії.
Там уточнили, що обмеження будуть жорсткішими в період з 17:00 до 23:00.
При цьому електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
Удари з енергетики
Нагадаємо, росіяни за останні кілька місяців завдали до 10 масованих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Це значно зменшило можливості генерації всередині країни.
З цієї причини "Укренерго" щодня застосовує графіки відключення світла. У будні вони останнім часом діють цілодобово.
Зокрема, сьогодні, 25 червня, графіки також діють весь день.
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