Без світла Конотоп, Шостка і не тільки: РФ атакувала критичну інфраструктуру на Сумщині

Зазначається, що через атаки росіян по критичній інфраструктурі та необхідність проведення ремонтних робіт запроваджено тимчасові відключення світла. Це стосується:

м. Конотопа

частини Конотопського району

м. Шостки

Шосткинського району - Кролевецька, Глухівська, Ямпільська, Свеська, Середино-Будська громади

Світла не буде орієнтовно до 19:00, якщо зі сторони російських загарбників не буде нових загроз.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін у себе в Telegram повідомив, що аварійні роботи на електромережах міста відбуваються з 15:00, внаслідок чого відбуваються відключення світла. Вони завершаться орієнтовно о 19:00.