Без світла Конотоп, Шостка і не тільки: РФ атакувала критичну інфраструктуру на Сумщині

Російські окупанти завдали ударів по Сумщині - внаслідок пошкодження критичної інфраструктури низка населених пунктів залишилась без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".
Зазначається, що через атаки росіян по критичній інфраструктурі та необхідність проведення ремонтних робіт запроваджено тимчасові відключення світла. Це стосується:
Світла не буде орієнтовно до 19:00, якщо зі сторони російських загарбників не буде нових загроз.
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін у себе в Telegram повідомив, що аварійні роботи на електромережах міста відбуваються з 15:00, внаслідок чого відбуваються відключення світла. Вони завершаться орієнтовно о 19:00.
Нагадаємо, росіяни ввечері понеділка, 29 вересня, запустили декілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Ворожі безпілотники було зафіксовано на півночі та в центрі країни.
Під ранок вівторка, 30 вересня, РФ завдала масованого удару по місту Бобровиця Чернігівській області, зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури.
Загалом минулої доби окупанти 20 разів атакували Чернігівщину. Вибухи пролунали в 13 населених пунктах області. Окрім Ніжинщини, під ударом опинилися Корюківський та Новгород-Сіверський райони.
Без світла залишились понад 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.